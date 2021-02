Filae : demain, reprise des cotations

(Boursier.com) — La cotation des actions Filae reprendra sur Euronext Growth Paris le 11 février à 9h (CET).

Le carnet d'ordres étant purgé à l'issue de la séance de bourse du 10 février, les ordres sont à renouveler le 11 février.

L'action Filae est sur un dernier cours de 13 euros. MyHeritage, l'un des principaux acteurs mondiaux de la généalogie en ligne, est entrée en négociations exclusives avec Filae pour acquérir au moins 90% du capital et des droits de vote de Filae au terme de ces négociations. MyHeritage a un projet d'offre projet d'offre à un prix de 15,99 euros par action. La plateforme MyHeritage, comme celle de Filae.com, propose à ses utilisateurs de créer et d'héberger leurs arbres généalogiques et aussi de consulter des milliards de données généalogiques et historiques du monde entier.