Filae : amélioration des marges et du résultat net en 2020

(Boursier.com) — L 'année 2020 s'est terminée pour Filae sur un nouveau record d'abonnés avec près de 67.000 abonnés actifs en décembre 2020 (48.859 en décembre 2019), représentant une progression de +37%. Cette performance s'est traduite par une croissance du chiffre d'affaires de +29% à 4,69 millions d'euros (3,63 ME en 2019).

Sur l'année, près de 700 millions de nouvelles informations généalogiques ont été indexées dans le moteur de recherche. Parmi les données les plus significatives, on peut citer l'indexation des registres paroissiaux numérisés du XVIIIème siècle de 24 départements français. Filae propose à ses membres une source unique de plus de 130 millions d'images d'archives originales qui sont immédiatement accessibles à partir d'une simple recherche nominative.

Filae publie également de nouvelles sources internationales -Belgique, Suisse, Luxembourg, Canada, Portugal, Italie, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Chili, Argentine, Uruguay- pour permettre aux internautes dont l'arbre généalogique a des racines ou des ramifications à l'étranger d'aller plus loin dans leurs recherches.

Les services gratuits de création, d'hébergement et de partage d'arbres généalogiques en ligne sont également plébiscités par un nombre croissant d'utilisateurs avec plus de 5 millions d'arbres généalogiques hébergés sur filae.com.

En 2020, Filae a accéléré sa croissance rentable avec un Ebitda de 2,27 ME, en hausse de +152% par rapport à 2019 (902 kE). Il confirme la force du modèle économique avec une croissance qui génère une très forte rentabilité. La marge Ebitda s'est apprécié de plus de 21 points pour atteindre une marge de 48,6% du chiffre d'affaires (27,2% en 2019).

Filae affiche un résultat d'exploitation de 828 kE (-192 kE en 2019). Le résultat net s'établit à 1,02 ME (16 kE en 2019), soit une marge nette de 21,8%.

Solide structure financière

Filae affiche en 2020 une structure financière solide avec un total de bilan de 13,3 ME, des capitaux propres à 7,8 ME (en progression de 1 ME), une trésorerie disponible de 5,7 ME et une trésorerie nette s'établissant à 2,5 ME.

Perspectives 2021

En 2021, Filae s'appuiera sur la qualité de son modèle économique à fort effet de levier. L'entreprise est confiante dans une progression à deux chiffres de son chiffre d'affaires, avec le maintien d'une marge Ebitda proche de 50%.

Par ailleurs, Filae déduit que Geneanet a, en déposant le 9 février 2021, par l'intermédiaire de sa filiale Trudaine Participations, une offre publique d'achat volontaire au prix de 14 euros par action, signifié son refus de l'offre de MyHeritage au prix de 15,99 euros par action.

Filae arrêtera sa position à l'égard de cette offre publique d'achat dans le cadre de la note en réponse qu'elle soumettra au visa de l'Autorité des marchés financiers.