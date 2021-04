Filae accepte l'offre améliorée de MyHeritage

Filae accepte l'offre améliorée de MyHeritage









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Filae indique que son conseil d'administration a approuvé l'offre améliorée de rapprochement de MyHeritage rendue publique le 19 avril 2021.

Cette offre se présente sous l'alternative suivante :

Sous réserve de l'autorisation préalable par l'assemblée générale ordinaire de Filae du 21 mai 2021, MyHeritage acquerrait l'activité filae.com pour un prix de 31 millions d'euros.

Compte tenu de l'imposition sur les plus-values générées par cette cession (5,8 millions d'euros) et du montant conservé par Filae pour financer ses autres activités (1 million d'euros), Filae pourrait distribuer aux actionnaires un montant de l'ordre de 26,2 millions d'euros, soit 16,45 euros par action, les actionnaires demeurant par ailleurs intéressés au développement des autres activités.

La distribution pourrait se faire par voie d'acompte sur dividendes et de distribution de réserves et de primes, ou selon toute autre modalité que le conseil d'administration estimerait opportun de poursuivre. Une nouvelle communication publique sera assurée le moment venu.

Alternativement, après l'approbation de la cession de l'activité filae.com par l'assemblée générale ordinaire de Filae, MyHeritage a indiqué qu'elle déposerait un projet d'offre publique visant les titres Filae au prix de 20 euros par action et de 8 euros par obligation convertible, sous réserve de la sécurisation préalable, par voie d'acquisition de blocs ou d'engagements d'apport, d'au moins deux tiers du capital et des droits de vote de Filae, comprenant les participations de Geneanet et de Trudaine Participations.