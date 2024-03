Figeac : recule malgré de beaux contrats

(Boursier.com) — Figeac cède 1,1% à 5,5 euros alors que le groupe vient de gagner 3 nouveaux marchés de pièces d'aérostructures auprès de clients nord-américains. Ils représenteront en vitesse de croisière un chiffre d'affaires annuel cumulé d'environ 6 millions d'euros, sans pour autant nécessiter d'investissements capacitaires. Ces contrats tirant exclusivement parti des capacités existantes, aucun investissement capacitaire significatif n'est attendu sur les prochains exercices. Ils sont donc sans incidence sur les objectifs de free cash flow.

Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' et son objectif de 6,5 euros. Cette annonce démontre encore une fois la capacité de Figeac de gagner de nouvelles parts de marché et permet de charger l'outil industriel et ainsi d'accélérer la génération de cash, affirme le courtier. Les estimations de moyen terme du broker restent dans la fourchette basse des objectifs du plan PILOT 28, ce qui offre une marge de révision à la hausse. Le titre s'est apprécié de 5% depuis le début de l'année (+28% depuis son changement de recommandation) mais l'analyste pense que l'accélération plus rapide qu'anticipé de la génération de FCF (FCF yield de 6,6% en 2025e calendarisé et de 9,8% en 2026e calendarisé) et l'atteinte d'un levier inférieur à 2,5x d'ici à mars 2028e permettent désormais de relativiser l'importance des échéances de remboursement de 2029.