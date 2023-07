Figeac Aéro : une perte annuelle moins lourde

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'exercice 2022/23, Figeac Aéro enregistre un chiffre d'affaires en croissance de 21,2% et de +14% en organique par rapport à l'exercice précédent, à 341,6 ME.

Sur l'ensemble de l'exercice, la rentabilité opérationnelle progresse avec une marge d'EBITDA à 11,8% du chiffre d'affaires, en hausse de 30 points de base par rapport à l'exercice 2021/22. En valeur absolue, l'EBITDA courant ressort à 40,3 ME...

La société enregistre ainsi une réduction de la perte nette part du Groupe sur l'ensemble de l'exercice 2022/23 à -18,1 ME vs. -43,1 ME en 2021/2022.

Au 31 mars 2023, les capitaux propres s'établissent à 70 ME et la dette financière nette s'élève à 283,6 ME.

Figeac Aéro a défini les objectifs financiers suivants.

Au titre de l'exercice 2023/24, le chiffre d'affaires devrait être compris entre 375 ME et 390 ME, avec un EBITDA courant entre 48 ME et 53 ME.

Au titre de l'exercice 2024/25, les objectifs sont précisés avec un chiffre d'affaires à 420-440 ME et un EBITDA courant entre 67 ME et 73 ME.