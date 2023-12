Figeac Aero : un résultat net à -5,3 ME sur le semestre

(Boursier.com) — Sur le premier semestre de l'exercice 2023/24, Figeac Aero enregistre un chiffre d'affaires de 181,2 ME, en croissance organique de 24,9%.

En croissance de 33,3%, l'EBITDA courant ressort à 19,9 ME contre 14,9 ME au premier semestre 2022/23, soit une hausse de 110 points de base de la marge à 11% du chiffre d'affaires.

Le résultat net, part du Groupe ressort en amélioration à -5,3 ME, contre -6,7 ME un an auparavant.

La dette nette au 30 septembre 2023 est de 287,3 ME contre 283,6 ME au 31 mars 2023...

Avec un premier semestre solide, la société se dit en excellente position pour atteindre l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice 2023/24...