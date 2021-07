Figeac Aero trace sa Route 25 après de lourdes pertes

Figeac Aero trace sa Route 25 après de lourdes pertes









Crédit photo © Figeac

(Boursier.com) — Le Groupe Figeac Aéro annonce les résultats provisoires de son exercice annuel 2020-2021 clos le 31 mars 2021. En effet, les comptes, qui seront arrêtés par le Conseil d'Administration du 29 juillet, sont encore en cours d'audit.

Sur l'exercice 2020-2021, l'Ebitda courant 2020-2021 ressort à +2 ME, illustrant les premiers effets du plan d'optimisation de la structure de coûts, avec un 2nd semestre 2020-2021 qui s'élève à +8,7 ME. La division Aérostructures affiche un Ebitda courant de +6,3 ME et les autres activités de -4,3 ME.

Grâce à la mise en place rapide de mesures de résilience, le Groupe est parvenu à inverser sa performance opérationnelle au 2nd semestre de l'exercice. Le résultat opérationnel de l'exercice 2020/21 ressort à -64,1 ME (-13,3 ME au 2nd semestre 2020-2021).

Après prise en compte du résultat financier et de l'impôt, le résultat net part du Groupe de l'exercice 2020-2021 ressort à -57,1 ME (-6,1 ME au 2e semestre 2020-2021).

Malgré la crise, Figeac Aéro a poursuivi le déploiement de sa stratégie commerciale sur l'ensemble de l'exercice avec le gain de plusieurs contrats majeurs.

Plan stratégique : Route 25

Depuis plus de 30 ans, Figeac Aéro s'est imposé comme partenaire de référence de l'aéronautique et a développé des positions fortes dans la sous-traitance aéronautique. La crise a bouleversé les modèles économiques et afin de poursuivre son développement et sortir renforcée de cette période, Figeac Aéro a défini un nouveau plan stratégique -Route 25- qui vise à donner au Groupe un nouvel élan et une trajectoire garantissant un retour à un niveau de chiffre d'affaires pre-Covid associé à une performance économique robuste et rentable.

A cet effet, les orientations stratégiques s'articulent comme suit :

- une croissance pérenne et non capitalistique du chiffre d'affaires

- une empreinte industrielle optimisée avec des schémas prédéfinis sur les sites France et Best Cost, la montée en charge des sites Best Cost et le renforcement de l'automatisation sur le modèle des usines 4.0,

- une optimisation des coûts de fonctionnement et de production,

- une amélioration de nos systèmes de management à travers le déploiement de notre ERP et la digitalisation du Groupe.

Par ailleurs, Figeac Aéro a conduit un important travail d'analyse de sa situation économique et financière permettant d'évaluer ses besoins de financement à l'horizon de l'exercice clos en mars 2025. Des discussions avancées sont en cours avec plusieurs partenaires financiers portant sur l'aménagement des financements existants et la mise en place de financements additionnels.

A l'issue de ces démarches, le Groupe disposera d'une structure de bilan assainie et adaptée à sa stratégie permettant de poursuivre avec ambition son développement créateur de valeur.

Objectifs 2021-2022

Pour établir ses objectifs pour l'exercice 2021-2022, Figea Aéro table sur une amélioration de la situation sanitaire mondiale accompagnée d'une reprise très progressive du secteur aéronautique. Par ailleurs, le Groupe s'appuie sur le plan de performance, qui permettra une réduction structurelle des coûts fixes de l'ordre de 30 ME, dont le quasi-plein effet sera visible sur le 2e semestre de l'exercice en cours (clos le 31 mars 2022).

Ainsi, Figeac Aéro vise à atteindre sur l'exercice 2021-2022 :

- un chiffre d'affaires entre 250 et 300 ME, soit une croissance entre 22,2% et 46,6%,

- un Ebitda à deux chiffres

- des Free Cash-flow positifs.