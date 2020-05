Figeac Aero : tous les sites ont redémarré

(Boursier.com) — Figeac Aero explique que l'activité a redémarré sur l'ensemble de ses sites de production.

Aux Etats-Unis, moins affectés par les mesures gouvernementales, le site de Wichita a fonctionné à 40% des capacités alors que le site Mexicain a subi une fermeture de 5 semaines. Dans les pays d'Afrique du Nord, le Groupe a continué de fonctionner à plus de la moitié de ses capacités sauf en Tunisie qui a subi une fermeture temporaire de 2 semaines.

Aujourd'hui, l'ensemble des sites du Groupe a repris l'activité et devrait progressivement monter en puissance pour atteindre les niveaux de cadences annoncés par les donneurs d'ordre.

Figeac Aero est actuellement en discussion avec ses partenaires bancaires dans le cadre de sa demande de Prêt Garanti par l'État (PGE). Pour rappel, à fin septembre 2019, le Groupe disposait de 120 ME de trésorerie disponible.

Au titre de l'exercice 2019/20 (clos le 31 mars 2020), le volume d'activité du Groupe sera déjà impacté et devrait l'être de manière plus conséquente sur l'exercice suivant. Le Groupe reste prudent et n'exclut pas d'autres mesures pour réduire ses dépenses et ajuster ses capacités afin d'accompagner la reprise de ses marchés le moment venu.