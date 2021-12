Figeac Aero, Sami et Dussur finalisent leur joint-venture pour la production de pièces d'aérostructures

(Boursier.com) — Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, SAMI (Saudi Arabian Military Industries), filiale à 100% du Fonds d'investissement public saoudien (PIF) et Dussur (Saudi Arabian Industrial Investments Company) annoncent la signature d'un accord de coentreprise pour la création de SAMI FIGEAC AÉRO Manufacturing LLC (SFAM) qui vise à construire en Arabie saoudite une usine de production de pièces d'aérostructures de haute précision.

Cette annonce a été faite lors du Forum d'investissement franco-saoudien qui s'est tenu en marge de la visite du Président de la République française Emmanuel Macron en Arabie saoudite. Cet accord a été signé par Eng. Walid Abukhaled, CEO de SAMI et Jean-Claude Maillard, Président-Directeur général de FIGEAC AÉRO.

La coentreprise a pour objectif de développer les capacités industrielles de l'Arabie saoudite en matière d'aérostructures, de former des ingénieurs et des techniciens locaux pour travailler dans le cadre du projet et de favoriser l'implantation d'acteurs du secteur aéronautique militaires et civiles conformément à la Vision 2030 du Royaume. Les premières pièces produites seront des éléments en alliage léger (aluminium) et métaux durs (titane).