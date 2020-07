Figeac Aero : résultat net dans le rouge sur l'exercice 2019/2020

Figeac Aero : résultat net dans le rouge sur l'exercice 2019/2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice 2019/20, Figeac Aero enregistre un chiffre d'affaires de 445,1 MEUR en progression de +4% et de +1% à périmètre et taux de change constants.

Au 31 mars 2020, l'EBITDA courant ressort à 69 ME, soit un taux de marge de 15,5% en repli de 220 pb intégrant l'évolution de la parité euro/Dollar, les impacts négatifs de l'immobilisation du B737 Max et la baisse d'activité contrainte du mois de mars liée au Covid-19.

Le résultat net de l'exercice 2019/20 s'élève à -13,8 Me. Ce résultat ne prend pas en compte l'impact fortement négatif de la revue en cours des actifs sous IAS 36.

Les premiers effets des actions engagées en cours d'année 2019/2020 sont visibles dès cet exercice avec un Free Cash-Flow 2019/20 positif à 8,4 ME.

Les dettes financières nettes ressortent à 282,3 ME. Le levier dette nette/EBITDA courant s'établit à 3,96x.

La société indique que l'activité est aujourd'hui très perturbée et le niveau d'activité reste proche de 40%. Dans ce contexte global de baisse des livraisons d'avions, la société a engagé un plan d'optimisation opérationnel. Ce plan a notamment pour but de réduire les coûts et d'abaisser le point d'équilibre opérationnel...

La société a obtenu, post-clôture, des Prêts Garantis par l'État d'un montant total de 80 ME.

Figeac Aero estime ne pas être en mesure de formuler d'objectifs financiers pour l'exercice 2020/21.