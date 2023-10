Figeac Aero renforce sa position stratégique sur le moteur LEAP-1B

(Boursier.com) — FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce aujourd'hui la conclusion d'un nouvel accord avec Safran Aircraft Engines (SAE), portant sur la production du carter d'échappement TRV du moteur LEAP-1B équipant les Boeing 737MAX, pour un montant global supérieur à 30 ME.

Portant sur la production du carter d'échappement TRV (Turbine Rear Vane) du LEAP-1B, ce nouveau contrat est particulièrement stratégique pour les deux Groupes et renforce leur partenariat de longue date.

La pièce en incone requiert un savoir-faire technique quasi inédit dans la supply chain, tant par ses dimensions, la complexité de son process de fabrication, que par ses volumes élevés. Ce contrat marque ainsi une nouvelle reconnaissance de l'expertise technique de FIGEAC AÉRO et de sa capacité à mener un projet de grande envergure.

Thomas Girard, Directeur Général Adjoint du Groupe FIGEAC AÉRO confirme : "Outre les aspects commerciaux, l'accord signé aujourd'hui avec SAE représente pour nous un véritable pas en avant sur le plan technique, qui nous permet d'illustrer notre stratégie de différenciation pour un positionnement unique au sein de la chaîne de valeur. Avec ce succès, nous sommes particulièrement fiers de la confiance témoignée par un acteur majeur de l'industrie."

FIGEAC AÉRO renforce ainsi fortement son partenariat avec le groupe Safran et sa position stratégique sur le programme LEAP - un programme qui rencontre un véritable succès auquel le Groupe contribue déjà fortement au travers notamment de la production des VCI au sein de son usine du futur, ou encore le contrat majeur récemment remporté sur les nacelles du LEAP 1A.

L'accord d'une durée totale de 10 ans mobilisera deux sites du Groupe, Figeac et Aulnat (SNAA). Les premières livraisons de carters TRV sont attendues au cours du deuxième semestre 2024, avec une montée en puissance de la production en 2025.

D'un montant global de plus de 30 ME, FIGEAC AÉRO estime que ce contrat recèle un très fort potentiel, tant en termes de cadence de production - pour rappel, le moteur LEAP-1B équipe 100% des B737MAX, dont Boeing entend livrer cette année entre 400 et 450 appareils - que de développement de part de marché. Véritable défi industriel lié à la première externalisation d'une partie de la production, l'industrialisation des TRV bénéficie d'un large accompagnement par SAE aussi bien sur le plan logistique, avec par exemple l'apport de la matière première, qu'opérationnel et financier.

Fort de ce nouveau succès et de la forte reprise dans le secteur, FIGEAC AÉRO entend poursuivre le développement de nouvelles opportunités de croissance, dans le respect de ses objectifs de rentabilité, de maîtrise des CAPEX et du BFR, facteurs de génération de trésorerie.

Prochains évènements

13 novembre 2023 : chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2023/24 (après bourse)

12 décembre 2023 : résultats semestriels de l'exercice 2023/24 (après bourse).