Figeac Aero : rendez-vous au Bourget !

(Boursier.com) — FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce sa présence lors du prochain Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, qui se tiendra du 19 au 25 juin 2023 à l'aéroport Paris-Le Bourget. Le Groupe y exposera son savoir-faire unique et rencontrera l'ensemble des parties prenantes de l'industrie.

Depuis sa création en 1909, le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) est devenu et reste aujourd'hui le plus grand évènement au monde consacré à l'industrie aéronautique et spatiale.

Véritable rendez-vous sur Terre des professionnels du ciel, les organisateurs s'attendent à une forte participation pour le retour de cette grande fête biennale de l'aéronautique, annulée en 2021 en raison de la pandémie. Ainsi, 320.000 visiteurs et 2.500 exposants sont attendus à l'aéroport Paris Le Bourget du 19 au 25 juin, dont les 3 derniers jours seront ouverts au Grand Public.

Outre l'exposition de 158 avions commerciaux, avions d'affaires et de combat et hélicoptères, le Salon ouvrira également une fenêtre sur l'avenir du secteur au moment où la mobilité aérienne se réinvente, en particulier en oeuvrant pour une aviation décarbonée.