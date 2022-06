Figeac Aero redimensionne sa présence industrielle au Mexique

(Boursier.com) — Le Groupe Figeac Aero, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce avoir conclu un accord avec Latécoère pour la cession des actifs industriels et fonciers de sa filiale d'Hermosillo au Mexique. Ce site de production, a initialement été dimensionné pour Latécoère dans le cadre d'un contrat conclu en 2015 portant sur la fourniture de pièces élémentaires en alliages légers et métaux durs, ainsi que de petits sous-ensembles pour les portes du Boeing 787. Ce contrat représente encore à l'heure actuelle plus de la moitié du chiffre d'affaires de ce site, malgré les diversifications en cours.

Ainsi, cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de rationalisation de l'outil industriel du groupe afin de le rendre plus agile et plus compétitif.

Selon les termes envisagés, cet accord s'accompagne de plusieurs conditions suspensives, dont :

-La signature d'un contrat de services pour FIGEAC AÉRO afin d'assurer une assistance pendant la période de transition d'une durée de 18 mois,

-La signature d'un contrat de sous-traitance, limité à 3 ans, avec Latécoère pour la production relative aux autres contrats de FIGEAC AÉRO. Ceci permettra notamment de sécuriser les productions en cours pour les autres clients du Groupe en attendant leur transfert sur le nouveau site,

-L'obtention de l'autorisation IMMEX par Latécoère.

La réalisation de cette opération devrait se concrétiser au plus tard le 30 septembre 2022.

En parallèle, le Groupe annonce avoir conclu un accord avec la société américaine Kaman Aerospace Group Inc. pour l'acquisition de leurs actifs industriels situés dans l'État du Chihuahua au Mexique.

Ces équipements sont spécialisés dans la fabrication de pièces de tôlerie complexes pour l'aviation civile et militaire, l'usinage de pièces issues de profilés et l'assemblage de sous-ensembles aéronautiques. Ce nouveau site de production remplacera progressivement celui d'Hermosillo et permet à FIGEAC AÉRO un redéploiement agile et maitrisé de ses activités industrielles au Mexique, en phase avec ses ambitions de croissance en Amérique du Nord.

Cette acquisition permet non seulement au Groupe de sécuriser la production des contrats conservés dans le cadre de la cession des actifs de l'usine d'Hermosillo mais également de doubler ses capacités de fabrication en tôlerie complexe en Amérique du Nord.

La réalisation de cette opération, devrait être finalisée au plus tard fin juillet 2022, sous réserve de certaines conditions suspensives :

-La signature d'un contrat de services avec Kaman Aerospace Group Inc. afin d'assurer une assistance pendant la période de transition d'une durée de 6 mois,

-La signature d'un contrat de sous-traitance avec Kaman Aerospace Group Inc. pour la production de pièces relatives à certains marchés actuellement produits à Chihuahua,

-Le transfert du contrat du bail de l'usine vers FIGEAC AÉRO.