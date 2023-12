Figeac Aéro,"recovery" en cours!

(Boursier.com) — La plus importante crise de l'histoire de l'aéronautique et de Figeac Aéro, au printemps 2020, semble déjà lointaine, mais reste plus que jamais présente dans l'esprit de Jean-Claude Maillard, le PDG du groupe, désormais attelé à son objectif de retour au niveau d'activité et de rentabilité d'avant crise, après une phase intermédiaire de reprise industrielle et commerciale qui est passée par une importante et indispensable augmentation de capital.

" A la fin de l'exercice qui clôturera en mars 2025, nous serons peu ou prou au niveau d'activité d'avant crise et au niveau d'EBITDA d'avant crise ", confirme le dirigeant à l'occasion du CIC Forum by Market Solutions. " Mais avec un changement notable : un free cash flow largement démultiplié par rapport à nos niveaux d'avant-crise pour s'approcher des 30 MEUR ", ajoute-t-il.

Désendettement

De quoi permettre le remboursement de la dette du groupe et retrouver un niveau normatif en la matière. " La priorité c'est le désendettement " confirme Jean-Claude Maillard, qui se rappelle que Figeac Aéro est entré dans la crise de 2020 avec une dette de 300 ME pour un EBITDA, à l'époque, proche de 65 ME, avant que l'activité ne chute... " Je veux pouvoir me projeter dans un futur creux de cycle, qui ne manquera pas de toucher l'aéronautique après 2030, avec une société quasiment plus endettée ", indique le dirigeant.

En attendant, trafic aérien en croissance, compagnies aériennes en pleine forme avec des avions remplis et des billets plus chers : tous les feux sont au vert dans l'aéronautique et Figeac Aéro en profite : " La santé de la construction aéronautique dont Figeac Aéro fait partie dépend d'abord du client final, les compagnies aériennes. Elles n'ont jamais autant gagné d'argent. C'est une très bonne nouvelle pour Figeac Aéro ", se réjouit le PDG du groupe.

Nouveaux avions, nouveaux moteurs

Quand une compagnie aérienne gagne de l'argent, elle investit pour augmenter la capacité et moderniser sa flotte la rendant ainsi plus économique et moins polluante. Ces enjeux sont au coeur de l'aviation du futur, qu'accompagnera Figeac Aéro. Les pièces métalliques de Figeac Aéro s'intégreront dans les nouveaux alliages et nouveaux moteurs comme le confirme Jean-Claude Maillard : " Quelle que soit la définition des nouveaux moteurs et des nouveaux équipements, Figeac Aéro sera présent pour réaliser des pièces métalliques. Nous serons compétitifs pour fabriquer ces pièces qui voleront dans ces futurs avions."

Avec sept usines en France, trois au Maghreb, une aux Etats-Unis et une au Mexique et une JV en Chine, Figeac Aéro dispose aujourd'hui d'un outil industriel pour faire face à ces défis, dimensionné pour générer environ 550 ME de chiffre d'affaires sans investissement important. Et les grands donneurs d'ordre sont rassurés quant à la capacité du groupe à honorer tous les volumes des contrats passés mais aussi les volumes futurs répondant aux cadences importantes du secteur. Là encore, Figeac rassure et se montre même capable de prendre la place de certains acteurs défaillants auprès des donneurs d'ordre...