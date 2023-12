Figeac Aero : publication saluée

(Boursier.com) — Figeac Aero s'octroie 5,5% à 4,23 euros au lendemain de son point semestriel. Sur les six premiers mois de son exercice 2023-2024, la firme a enregistré un EBITDA courant de 19,9 ME contre 14,9 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 181,2 ME, en croissance organique de 24,9%. Le résultat net, part du Groupe ressort en amélioration à -5,3 ME, contre -6,7 ME un an auparavant. Avec un premier semestre solide, la société se dit en excellente position pour atteindre l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice 2023-2024...

La solide amélioration de la performance sous-jacente compense les exceptionnels, affirme Oddo BHF. Le titre se traite sur un multiple de VE/EBITDA calendarisé 2024 de 7,1x, soit une décote de 4% par rapport aux pairs Midcap et de 11% par rapport à la médiane des pairs dans l'aéronautique civile. Depuis le début du second semestre, le titre a, certes, souffert à l'image de nombreuses Midcaps mais la sous-performance de 12,8% par rapport à l'indice CAC mid 60 ne reflète pas du tout l'amélioration des fondamentaux et le potentiel offert par la montée en charge de l'outil industriel existant... L'analyste est 'neutre' sur le dossier avec une cible de 5,7 euros.

Le groupe publie un EBITDA plutôt solide, alors qu'il a été obéré par d'importants coûts non récurrents, note de son côté TP ICAP Midcap ('achat'). Hors cet impact, la marge d'EBITDA aurait atteint près de 13,4%, nettement supérieure aux attentes. Grace à une nette réduction du poste clients, la forte génération de trésorerie constitue également une bonne surprise.