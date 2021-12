Figeac Aéro : perte réduite à 21,9 ME au premier semestre

(Boursier.com) — Figeac Aéro, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce ses résultats semestriels 2021/22 provisoires clos le 30 septembre 2021, en cours d'audit. Les comptes seront arrêtés par le Conseil d'Administration qui se tiendra mi-janvier 2022. Au titre du 1er semestre 2021/22, Figeac Aéro affiche un chiffre d'affaires de 119,9 ME en progression de +27% (+30,4% à périmètre et taux de change constants). La division Aérostructures qui représente 81,7% du chiffre d'affaires du Groupe à 98 ME tire la croissance globale (+30% en publié et +33,8% à pcc) et les autres activités affichent un chiffre d'affaires de 21,9 ME (+15,3% en publié et 16,9% à pcc).

L'ensemble des actions menées dans le cadre du plan d'optimisation opérationnel - réduction des charges de personnels et des frais généraux et administratifs, rationalisation des sites de production, rapatriement sélectif d'une partie des achats liés à la sous-traitance, optimisation de l'utilisation de la matière première et rationalisation des achats généraux - portent déjà leurs fruits et permettent une réduction structurelle des coûts fixes annuels de l'ordre de 30 ME, dont le quasi plein effet sera visible sur le second semestre de l'exercice en cours (clos au 31 mars 2022).

Ainsi, porté par la reprise d'activité et les effets du plan de performance, l'EBITDA courant du 1er semestre 2021/22 ressort à 11,7 ME contre -6,7 ME un an auparavant, soit un taux de marge à 9,7% du chiffre d'affaires.

La division Aérostructures affiche un EBITDA courant de 13,5 ME et l'EBITDA courant des autres activités s'élève à -1,8 ME.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions (-25,9 ME), le résultat opérationnel courant progresse de 16,2 ME et s'établit à -15 ME.

Enfin, après prise en compte du résultat financier et de l'impôt, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2020/21 ressort en forte amélioration de 29,2 ME à -21,9 ME.

Au 30 septembre 2021, le groupe bénéficie d'une trésorerie disponible de 46,1 ME lui permettant de faire face à ses échéances court terme. Il poursuit ses efforts en matière de gestion de trésorerie avec pour objectif la stabilisation de sa trésorerie disponible au-delà du seuil de 35 ME à la clôture de l'exercice. Les dettes financières nettes ressortent à 344 ME (337,2 ME hors IFRS 16).

Le groupe a obtenu de la part de ses partenaires bancaires historiques un assouplissement de ses covenants financiers pour l'exercice en clôture à mars 2022.

Comme précédemment annoncé, Figeac doit adapter sa structure bilancielle ainsi que le poids financier de son endettement pour ne pas ralentir son retour à la croissance tout en préservant sa place de leader dans la sous-traitance aéronautique de pièces métalliques. Dans le cadre des discussions avec ses partenaires financiers, le groupe a obtenu à compter d'octobre 2021 le gel des remboursements en capital de sa dette bancaire ce qui lui permet d'aborder plus confortablement la finalisation de ces négociations pressenties pour la fin de l'exercice en cours. À l'issue des discussions, l'augmentation de capital et l'émission obligataire qui seraient réalisées avec Tikehau Ace Capital viendront renforcer la trésorerie.

Pour rappel, dans le cadre de ce processus, Figeac a annoncé le 9 septembre la signature d'un accord engageant avec Tikehau Ace Capital, en vue d'une prise de participation minoritaire au capital du groupe. La conclusion définitive de cet accord doit permettre de renforcer les fonds propres de Figeac, diversifier la structure actionnariale du Groupe et favoriser son rebond économique en s'adossant sur le long terme à Tikehau Ace Capital, spécialisé dans le secteur aéronautique.

Le groupe réaffirme sa confiance dans l'atteinte des objectifs suivants sur l'exercice 2021/22 :

- un chiffre d'affaires entre 250 et 300 ME, soit une croissance entre 22,2% et 46,6%,

- un EBITDA courant à 2 chiffres,

- des Free Cash-Flows positifs.

Dans la continuité de son plan d'optimisation 'Transformation 21', Figeac a défini un nouveau plan stratégique, 'Route 25', qui vise à lui donner un nouvel élan et une trajectoire garantissant un retour à un niveau de chiffre d'affaires pré-Covid associé à une performance économique robuste et rentable.