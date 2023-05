Figeac Aéro : perspectives de rentabilité confirmées

(Boursier.com) — Figeac Aéro a réalisé sur l'ensemble de son exercice 2022-2023 (clos le 31 mars), un chiffre d'affaires en croissance de 21,1% par rapport à l'exercice précédent, à 341,4 ME. Sur la période, la croissance organique du chiffre d'affaires s'établit quant à elle à 14%. En excluant la contribution d'une cession ponctuelle de stocks de matières premières pour un montant total de 12 ME (sans impact sur l'EBITDA), le chiffre d'affaires du groupe aéronautique s'établit à 329,4 ME, atteignant ainsi pour la deuxième année consécutive la trajectoire de croissance fixée.

Figeac Aéro annonce disposer d'un carnet de commandes solide au 31 mars 2023 d'un montant d'environ 3,4 MdsE, en croissance par rapport au 1er semestre 2022/23 (3 MdsE), porté notamment par l'augmentation des cadences de production et le gain de nouveaux appels d'offres.

Par ailleurs, avec la certification AS9100 obtenue en juillet 2022 par sa joint-venture en Arabie Saoudite, et avril 2023 par sa joint-venture en Chine, le groupe dispose désormais de deux entités pleinement opérationnelles, implantées dans des régions à très fort potentiel qui devraient enregistrer la plus forte croissance du trafic aérien, et la demande résultante en nouveaux appareils.

Malgré le contexte inflationniste et la persistance de tensions sur les approvisionnements et les recrutements, Figeac Aéro reste pleinement mobilisé pour avancer vers ses objectifs. Les perspectives de rentabilité et de génération de trésorerie pour 2022-2023 sont confirmées : un EBITDA courant entre 38 et 42 ME avec des free cash flows positifs.

Les objectifs 2024-2025 sont réaffirmés : un chiffre d'affaires compris entre 400 et 430 ME, un EBITDA courant entre 67 et 73 ME, Des free cash flows entre 20 et 28 ME et une dette financière nette qui devrait se situer entre 280 et 300 ME.