Figeac Aéro : ouverture de la période de rachat partiel des ORNANEs

(Boursier.com) — Figeac Aéro annonce la convocation de l'assemblée générale des porteurs d'obligations et l'ouverture de la période de rachat partiel des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANEs 2022), conformément aux termes de l'accord sur l'aménagement de sa structure financière annoncé le 5 avril 2022. Conformément au calendrier prévu, la Société annonce que l'assemblée générale des porteurs d'ORNANEs est appelée à se réunir sur première convocation le 26 avril 2022 à 11 heures au siège social de la Société situé au Z.I. de l'Aiguille - 46100 FIGEAC. Un avis de convocation a été publié à cet effet au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ce jour.

Les porteurs d'ORNANEs seront appelés à se prononcer sur l'approbation des modifications des modalités des ORNANEs, le dépôt des documents relatifs à l'assemblée des porteurs et les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. La Société rappelle que l'approbation de l'ensemble des résolutions mises au vote de l'assemblée générale des porteurs d'ORNANEs le 26 avril 2022 est l'une des conditions à la mise en oeuvre de l'aménagement de la structure financière.

A compter de ce jour, les porteurs d'ORNANEs peuvent solliciter de la Société le rachat de leurs ORNANEs 2022 à un prix de 23,92 euros par ORNANE 2022 (soit 93% de leur valeur nominale). Les ORNANEs 2022 rachetées feront ensuite l'objet d'une annulation.

Il est rappelé que la Société consacre à cet effet une enveloppe de trésorerie de 18,6 ME, et qu'elle a d'ores et déjà obtenu l'engagement de porteurs d'ORNANEs à ce que des ORNANEs 2022 représentant un montant nominal total de 20 ME (soit la totalité de l'enveloppe de trésorerie de 18,6 ME consacrée à ces rachats) soient cédées dans ce cadre. Dans l'hypothèse où les demandes de rachat formulées par les porteurs viendraient à être supérieures au montant de l'enveloppe de 18,6 ME consacrée par la Société, et pour respecter l'égalité de traitement entre l'ensemble des porteurs, toutes les demandes reçues seront réduites proportionnellement à ce montant. Toutes les ORNANEs 2022 rachetées par la Société le seront au même prix.

Outre les porteurs d'ORNANEs 2022 qui se sont d'ores et déjà engagés à céder leurs ORNANEs 2022 à la Société, les porteurs d'ORNANEs 2022 qui seraient intéressés par la proposition de rachat partiel sont invités à se rapprocher de la Société ou de CIC Market Solutions, jusqu'à la date de l'assemblée générale des porteurs d'ORNANEs (soit le 26 avril 2022) au plus tard. La Société et CIC Market Solutions recueilleront les demandes de rachat par construction d'un livre d'ordre inversé à prix fixe, la période de construction du livre d'ordre inversé à prix fixe démarrant ce jour et se prolongeant jusqu'au 26 avril 2022 à 11h (heure de Paris).

La Société et les porteurs d'ORNANEs 2022 intéressés pourront alors s'engager contractuellement à procéder au rachat des ORNANEs 2022, sous réserve des règles de réduction proportionnelle susvisées dans l'hypothèse où les demandes de rachat formulées par les porteurs viendraient à être supérieures au montant de l'enveloppe de 18,6 MEUR consacré par la Société. Les porteurs d'ORNANEs 2022 seront invités à conclure avec la Société un Bond Repurchase Agreement dont le projet est disponible sur demande auprès de la Société ou de CIC Market Solutions.