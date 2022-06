Figeac Aéro : mise en oeuvre de l'augmentation de capital réservée à Tikehau Ace Capital

(Boursier.com) — Le Groupe Figeac Aéro annonce, conformément aux termes de l'accord sur l'aménagement de sa structure financière du 5 avril et compte tenu de l'homologation par le Tribunal de Commerce de Toulouse du protocole de conciliation par un jugement en date du 9 juin, la mise en oeuvre de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'Ace Aéro Partenaires, entité affiliée à Tikehau Ace Capital.

Cette levée de fonds est d'un montant total, prime d'émission incluse, de 53.499.997,6 euros, dont 1.146.428,52 euros de valeur nominale et 52.353.569,08 euros de prime d'émission. L'émission porte sur 9.553.571 actions nouvelles au prix unitaire de 5,60 euros, dont 0,12 euro de valeur nominale et 5,48 euros de prime d'émission unitaire.

L'augmentation de capital est réservée à Ace Aéro Partenaires, entité affiliée à Tikehau Ace Capital. Elle a fait l'objet d'un prospectus de relance approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers, le 10 mai

Les opérations de règlement-livraison des 9.553.571 actions nouvelles dans le cadre de la réalisation de l'augmentation de capital réservée à Ace Aéro Partenaires et la cession de 803.572 actions existantes de la société par Jean-Claude Maillard à Ace Aéro Partenaires auront lieu concomitamment, le 20 juin, date de réalisation de l'ensemble des opérations liées à la restructuration financière de la société, incluant également l'entrée en vigueur des termes et conditions des ORNANE tels que modifiés, la réalisation du rachat partiel de 777.605 ORNANE annoncé par la société le 9 mai 2022 pour un montant nominal total de 20 ME, l'émission d'obligations réservées à Ace Aéro Partenaires d'un montant nominal de 10 ME, l'entrée en vigueur du rééchelonnement des principaux financements bancaires de la société jusqu'en 2028 et la mise à disposition d'une enveloppe de 66 ME au titre des PGE "Aéro".

Répartition du capital

Après la réalisation de l'augmentation de capital réservée à Ace Aéro Partenaires et la cession d'actions existantes de la société par Jean-Claude Maillard à Ace Aéro Partenaires, la répartition du capital des principaux détenteurs sera suivante :

- Famille Maillard : 56,03% du capital et 72,18% des droits de vote

- Ace Aéro Partenaires : 25,02% du capital et 16,15% des DDV

- Total concert familial Maillard et Ace Aéro Partenaires : 81,05% du capital et 88,33% des DDV

- Flottant : 17,05% du capital et 11 ,01% des DDV.

La société a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre sur Euronext, à compter de la clôture du marché, ce 16 juin, et "dans l'attente d'un communiqué".