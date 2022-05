Figeac Aéro : le cabinet Finexsi reconnaît l'équité de l'augmentation de capital réservée à Tikehau Ace Capital

(Boursier.com) — Le cabinet Finexsi, qui est intervenu en qualité d'expert indépendant avec pour mission de rendre un avis sur l'équité du prix d'émission des actions nouvelles dans le cadre de l'augmentation de capital réservée à Tikehau Ace Capital et des conditions financières du projet de restructuration financière de Figeac Aéro du point de vue des actionnaires, a remis son rapport.

Le rapport rappelle :"Le groupe Figeac Aéro a été confronté à une baisse significative de son activité en raison de la crise sanitaire qui a particulièrement touché le secteur aéronautique. Le rebond économique que connaît le secteur ne permet cependant pas à la société de faire face à l'échéance du remboursement de ses Ornane située en octobre 2022. Dans ce contexte de nécessaire restructuration financière du Groupe, la société a bénéficié d'un mandat ad hoc obtenu en juillet 2021 et s'est rapprochée de ses partenaires financiers afin de discuter d'un scénario de renforcement des fonds propres, de rééchelonnement des financements existants et d'obtention de nouvelles liquidités, et la Restructuration a également vu intervenir le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI). Ces discussions ont abouti à la conclusion d'un accord, annoncé le 9 septembre 2021, prévoyant notamment l'entrée de Tikehau Ace Capital à son capital au travers d'une augmentation de capital réservée. Les discussions se sont poursuivies avec les autres partenaires financiers, y compris les porteurs d'Ornane, et de nouvelles conditions ont été annoncées le 5 avril 2022 au travers d'un accord sur l'aménagement de la structure financière de la société, dont les modalités sont précisées dans le présent rapport".

Ce plan de restructuration financière vise notamment un renforcement des fonds propres au moyen d'une augmentation de capital réservée à Tikehau Ace Capital entre 53,5 millions d'euros et 58,5 ME au prix d'émission de 5,60 euros par action, ainsi que la souscription par Tikehau Ace Capital à un emprunt obligataire de 10 ME au taux annuel de 12% et de maturité 6,5 ans. Le plan prévoit également un reprofilage de la dette bancaire avec une nouvelle courbe d'amortissement des emprunts à échéance court et moyen terme, repoussant le terme à septembre 2028, en contrepartie d'une augmentation de taux de 62,5 points de base. Le plan prévoit la mise en place de nouveaux financements pour un montant de 98 ME, dont 66 ME de PGE. .Le plan s'accompagne d'un aménagement des termes des Ornane prévoyant un rachat partiel de 20 ME à un prix décoté de 7% et un report d'échéance au 18 octobre 2028 pour le solde. L'objectif est de revenir à un niveau de levier financier supportable et à une structure financière permettant à la société de couvrir ses besoins de trésorerie à moyen terme et de poursuivre la mise en oeuvre de son plan stratégique 'Road to 25'.

Pour apprécier le caractère équitable du prix de souscription à l'augmentation de capital réservée à Tikehau Ace Capital, le cabinet Finexsi a mis en oeuvre une évaluation multicritères de Figeac Aéro et procédé aux calculs de dilution et de retour sur investissement pour l'actionnaire.

L'augmentation de capital réservée à Tikehau Ace Capital sera réalisée sur la base d'un prix de souscription de 5,60 euros par action, cohérent avec les références boursières avant les annonces de l'opération, lesquelles encadrent ce prix de souscription. De plus, ce prix est identique au prix de rachat d'actions Figeac Aéro à Jean Claude Maillard par Tikehau Ace Capital.

La valorisation théorique de l'action Figeac Aéro post-Restructuration ressort entre 6,11 euros et 7,33 euros. Sur la base des hypothèses retenues, les simulations réalisées de l'opération ne traduisent pas de dilution ou relution de valeur significative ni pour l'actionnaire, ni pour le porteur d'ORNANE ;

L'examen des accords connexes n'a pas fait apparaître de disposition financière de nature à remettre en cause le caractère équitable de l'augmentation de capital réservée. Par conséquent, le cabinet Finexsi estime que les modalités de la restructuration sont équitables du point de vue financier pour les actionnaires de la société.