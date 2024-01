Figeac Aéro lance son plan stratégique PILOT 28

(Boursier.com) — Figeac Aéro lance PILOT 28, son nouveau plan stratégique à horizon mars 2028. La feuille de route de PILOT 28 doit permettre à Figeac Aéro de conforter sa position de leader durable de l'aéronautique à l'échelle mondiale. La réalisation de cette ambition s'accompagnera d'un net renforcement de la performance commerciale et financière du Groupe, matérialisé par des objectifs financiers clairs...

D'une part, Figeac Aéro prévoit une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires supérieure à 10% sur la durée du plan, portée par les nouvelles affaires et la hausse des cadences de production projetées par les avionneurs. Il devrait atteindre en mars 2028, entre 550 millions d'euros et 600 ME, soit près de 70% de croissance par rapport à mars 2023 et +30% par rapport au plus haut historique de mars 2020.

D'autre part, sous l'effet combiné d'un maintien de la marge d'Ebitda à un niveau élevé supérieur à 16%, de la maîtrise du BFR, et de la baisse des investissements à environ 6% du chiffre d'affaires à l'horizon du plan, Figeac Aéro anticipe un fort développement de la génération de trésorerie. Elle devrait atteindre environ 50 ME (5,4 ME au titre de l'exercice 2022-2023).

Ce développement permettra à Figeac Aéro d'accélérer son désendettement et d'atteindre un levier financier compris entre 2x et 2,5x en mars 2028 (soit une dette nette d'environ 200 ME), après avoir franchi le seuil de 4x autour de mars 2025, et 3x autour de mars 2026.

A plus court terme, les perspectives à mars 2024 et mars 2025 restent inchangées. Le résultat opérationnel et le résultat net devraient par ailleurs être positifs respectivement à partir de mars 2024, et mars 2025, tandis que la rentabilité des capitaux investis (ROCE) devrait dépasser le seuil des 10% au cours du plan.

Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général du Groupe Figeac Aéro explique : "Depuis 2021, nous sommes engagés dans un plan de redressement, Route 25, qui visait à reconstruire un nouveau Figeac Aéro en retrouvant nos niveaux d'activité d'avant-crise et en amorçant une meilleure génération de trésorerie. Après avoir atteint nos objectifs pendant deux exercices consécutifs, et bientôt 3, nous avons d'ores et déjà prouvé notre résilience face à une crise sans précédent qui a durablement affecté l'industrie".

Le dirigeant poursuit : "Avec notre nouveau plan stratégique PILOT 28, construit sur les fondations solides de Route 25, nous visons une intensification de notre performance commerciale, financière et extra-financière. Il s'agit donc d'une feuille de route ambitieuse axée sur une croissance rentable et responsable qui nous permettra d'accélérer significativement notre désendettement - des éléments bien capturés par le terme durable, que ce soit au travers d'une meilleure performance extra-financière ou d'une capacité financière largement renforcée".

Jean-Claude Maillard conclut : "Nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire pour le Groupe et c'est animé par cette ambition de conforter la position de Figeac Aéro au sein de l'aéronautique mondiale que l'ensemble de nos équipes s'engage aujourd'hui vers ce nouvel horizon 2028 !"

Rappelons que le plan Route 25 vise à retrouver les niveaux d'activité et de rentabilité d'avant-crise, tout en doublant la génération de trésorerie du Groupe. Malgré un environnement économique parfois complexe, Figeac Aéro a à ce stade atteint l'ensemble de ses objectifs financiers et a pu opérer un net redressement de ses comptes. A un an de la fin du plan 2025, le groupe est en bonne voie pour réaliser l'ambition initiale d'effacer les effets de la crise et d'amorcer une forte génération de trésorerie. Pour rappel, le Groupe avait généré en mars 2020 un chiffre d'affaires de 447 ME, un Ebitda de 69 ME et des Free Cash Flows de 9,4 ME.