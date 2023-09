Figeac Aero : La croissance du chiffre d'affaires est de 42,8% au T1

(Boursier.com) — FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires au titre du premier trimestre de l'exercice 2023/24, clos le 30 juin. Sur le premier trimestre de l'exercice 2023/24 (du 1er avril au 30 juin 2023), le chiffre d'affaires s'élève à 93,4 ME, contre 65,4 ME au premier trimestre de l'exercice 2022/23.

La croissance du chiffre d'affaires de 42,8% (44,6% en données organiques) est portée d'une part, par la poursuite de la reprise dans le secteur aéronautique et la répercussion partielle de l'inflation, à l'instar des derniers trimestres, et d'autre part, par un effet de base particulièrement favorable, lié à l'impact important sur le premier trimestre 2022/23 de la bascule vers le nouvel ERP.

La division Aérostructures & Aéromoteurs enregistre une croissance de 38,2% de son chiffre d'affaires à 82,3 ME (40,2% en données organiques), contre 59,6 ME au T1 2022/23. Les Activités de Diversification ressortent également en progression de 90,3% sur la période, à 11,1 ME, grâce à une très forte croissance des activités de MTI et une base encore faible.

Cette performance est parfaitement en ligne avec le plan de marche du Groupe.

Le trafic aérien poursuit son rebond post-crise. En juin 2023, il s'inscrit en nette hausse de 31% (par rapport à juin 2022), et ce, malgré les tensions qui persistent au sein de la supply chain aéronautique, affectant aussi bien les livraisons de nouveaux avions que la fourniture de pièces détachées pour les avions au sol, et limitant par conséquent les hausses de capacités.

La hausse sur les six premiers mois de l'année s'élève à +58,6% par rapport au premier semestre 2022. Il se situe désormais à plus de 94% de ses niveaux d'avant-crise, avec un trafic domestique déjà supérieur de 5,1% et un trafic international qui poursuit son rattrapage.

L'accroissement du trafic aérien et la modernisation des flottes des compagnies aériennes sont parmi les principaux facteurs de croissance pour l'industrie aéronautique.

Cette forte demande s'est notamment concrétisée par une moisson record de nouvelles commandes sur les programmes phares des principaux avionneurs lors du dernier salon du Bourget - sur lesquels le Groupe FIGEAC AÉRO est bien positionné.

Airbus et Boeing ont fait ainsi état de plus de 1 150 nouveaux appareils commandés, dont près de 70% pour Airbus et plus de 11% sur des gros porteurs.

L'ensemble de la chaîne de valeur aéronautique travaille pour assurer le ramp-up industriel et l'atteinte des objectifs d'augmentation des cadences de production, tant sur les monocouloirs que les gros porteurs.

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE

La dynamique de l'industrie aéronautique impacte positivement l'activité commerciale du Groupe.

D'une part, le Groupe dispose au 30 juin 2023 d'un carnet de commandes stable par rapport au 31 mars 2023 à 3,4 Mds d'euros.

D'autre part, FIGEAC AÉRO confirme une forte activité de consultations, en lien avec la forte demande pour de nouveaux appareils. Pour capter de nouvelles affaires, le Groupe continue (i) à se dimensionner pour avoir les capacités industrielles adéquates, et (ii) à optimiser son organisation et son outil industriel pour améliorer sa performance industrielle. À la lumière de ces progrès, le Groupe confirme entretenir des discussions très rapprochées avec de grands systémiers, qui devraient donner lieu à des développements significatifs.

PERSPECTIVES

Compte tenu d'un solide premier trimestre, des bonnes perspectives commerciales, et en prenant comme hypothèse l'absence de dégradation des conditions économiques, le Groupe FIGEAC AÉRO maintient ses objectifs de fin d'année, à savoir :

? Un chiffre d'affaires compris entre 375 ME et 390 ME

? Un EBITDA courant entre 48 ME et 53 ME,

? Des free cash flows entre 16 ME et 20 ME.

Prochains évènements

-29 septembre 2023 : Assemblée Générale 2023

-13 novembre 2023 : chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2023/24 (après bourse