Figeac Aero : gros rebond

Figeac Aero : gros rebond









(Boursier.com) — Figeac Aero reprend 6% à 4,40 euros ce jeudi, alors que le groupe a réalisé au titre du 1er semestre de l'exercice 2020/21 un chiffre d'affaires de 94,4 ME, en retrait de 57,94% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'EBITDA courant du 1er semestre 2020/21 est ressorti à -6,7 ME contre 38,9 ME intégrant les impacts négatifs de l'immobilisation du B737 Max et la baisse d'activité généralisée à l'ensemble des programmes aéronautiques en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19. Le résultat net part du groupe est de -51,1 ME au lieu de -0,5 ME.

Le Free Cash-Flow s'est établi sur le semestre à -35,4 ME en raison d'une dégradation du Besoin en Fonds de Roulement sous l'effet des mouvements de stock matière et des décalages de besoins clients associés à une remontée anticipée des cadences plus lente à se matérialiser.

Après avoir atteint le point bas de cette crise au 1er semestre et fort des mesures structurelles de réduction de coûts mise en oeuvre, Figeac Aero devrait pourvoir générer un EBTIDA courant positif et des cash-flows maîtrisés sur le 2ème semestre de l'exercice en cours... Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners a revalorisé le dossier de 4 à 6 euros avec un avis à l'achat.