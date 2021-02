Figeac Aéro : gagne du terrain

Crédit photo © Figeac

(Boursier.com) — Figeac Aéro pointe en légère hausse à la mi-journée (+0,9%) et aligne une cinquième séance dans le vert après avoir fait le point sur ses initiatives en matière de compétitivité et de dynamique commerciale. En termes de perspectives, Midcap Partners continue à penser que le point bas de la crise a été dépassé, mais la reprise s'effectue de façon chaotique, et il se confirme que le retour à un taux d'utilisation des capacités de production aux alentours de 60% ne sera pas atteint avant le premier semestre du prochain exercice. Le courtier abaisse en ce sens ses prévisions pour l'exercice en cours et adopte un scénario de recovery plus conservateur sur le moyen terme. La grande réactivité dont fait preuve le groupe pour s'adapter à la crise, son fort dynamisme commercial mais aussi sa dimension systémique au sein du secteur incitent malgré tout le broker à rester confiant sur le titre dans une perspective de moyen-long terme. MP est à 'acheter' sur la valeur avec une cible de 6 euros.