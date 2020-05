Figeac Aero flambe après son point annuel

Crédit photo © Figeac

(Boursier.com) — Fortement secoué au cours des dernières semaines, Figeac Aero s'offre un gros rebond de 11,4% à 3,3 euros au lendemain de son point annuel. Le sous-traitant aéronautique a dévoilé, au titre de son exercice 2019-2020, des revenus de 441,6 ME en progression de +3,2% et de 0,7% à périmètre et taux de change constants.

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, la société a constaté un repli de son volume d'activité proche de 25% sur le mois de mars et a réalisé, sur le seul 4ème trimestre, un chiffre d'affaires de 98,8 ME en retrait de 13,4%.

Pour l'exercice clos, la rentabilité sera mécaniquement impactée par la baisse d'activité du mois de mars, néanmoins, Figeac Aéro anticipe un niveau d'EBITDA globalement en ligne avec les attentes du consensus. Le niveau de Free Cash-Flows reste maîtrisé au 31 mars grâce aux actions d'amélioration de la performance engagées depuis le début de l'exercice qui avaient déjà commencé à porter leurs fruits dès le second semestre.

Compte tenu des incertitudes quant à la durée et à la gravité de la pandémie Covid-19 et de son impact sur le secteur aéronautique, le management suspend ses prévisions moyen terme dans le cadre du plan 2021-2024 et n'est pas en mesure de délivrer des prévisions pour l'exercice 2020-2021. Dans ce contexte difficile, les négociations commerciales se poursuivent même si les échanges subissent des ralentissements. Figeac Aéro reste confiant dans son modèle et dans sa capacité à gagner des parts de marché notamment en Amérique du Nord.

Sur le plan des liquidités, le Groupe disposait de 120 ME de trésorerie à la clôture du 1er semestre et le niveau de trésorerie sera encore très confortable à la clôture de l'année 2019-2020 permettant ainsi d'assurer ses refinancements et la continuité d'exploitation. Le Groupe a néanmoins fait une demande de Prêts Garantis par l'État (PGE) auprès de ses banques afin de bénéficier de conditions avantageuses et de renforcer la trésorerie pour faire face au caractère durable de la crise. Ce renforcement de la trésorerie cumulé à un niveau de trésorerie confortable au 31 mars, confèreront à Figeac Aéro au moins 2 années de visibilité pour ses activités et ses refinancements prévus.