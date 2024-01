Figeac Aero : flambe après les annonces

(Boursier.com) — Figeac Aero s'envole de 8,8% à 5,7 euros, porté par la présentation de PILOT 28, son nouveau plan stratégique à horizon mars 2028. La feuille de route doit permettre au groupe de conforter sa position de leader durable de l'aéronautique à l'échelle mondiale.

Figeac Aéro prévoit une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires supérieure à 10% sur la durée du plan, portée par les nouvelles affaires et la hausse des cadences de production projetées par les avionneurs. Il devrait atteindre en mars 2028, entre 550 millions d'euros et 600 ME, soit près de 70% de croissance par rapport à mars 2023 et +30% par rapport au plus haut historique de mars 2020. D'autre part, sous l'effet combiné d'un maintien de la marge d'Ebitda à un niveau élevé supérieur à 16%, de la maîtrise du BFR, et de la baisse des investissements à environ 6% du chiffre d'affaires à l'horizon du plan, Figeac Aéro anticipe un fort développement de la génération de trésorerie. Elle devrait atteindre environ 50 ME (5,4 ME au titre de l'exercice 2022-2023).

Les anticipations de TP ICAP MIDCAP de forte remontée en puissance de l'activité à court et moyen terme, de redressement sensible des marges et de maîtrise des grands équilibres du bilan sont confortées par la forte amélioration du contexte sectoriel et par les objectifs d'intensification des efforts d'optimisation et d'accélération du désendettement contenus dans le nouveau plan stratégique PILOT 28. L'analyste réitère ainsi sa recommandation 'achat' assortie d'un objectif de cours relevé de 7 à 8,5 euros.