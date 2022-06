Figeac Aero finalise avec succès sa restructuration financière

(Boursier.com) — Le Groupe FIGEAC AÉRO annonce, conformément aux termes de l'accord sur l'aménagement de sa structure financière annoncé le 5 avril 2022 et dans le prolongement du communiqué de presse du 16 juin 2022, avoir finalisé sa restructuration financière grâce à la réalisation, avec succès, des dernières étapes prévues par le protocole de conciliation, lequel a fait l'objet d'une homologation par le Tribunal de Commerce de Toulouse par un jugement en date du 9 juin 2022.

La Restructuration Financière de la Société a été finalisée ce jour avec principalement (i) l'entrée effective d'Ace Aéro Partenaires, entité affiliée à Tikehau Ace Capital, au capital de la Société, (ii) le rééchelonnement des principaux financements bancaires jusqu'en 2028 et la mise à disposition d'une enveloppe de 66 ME au titre des PGE "Aéro" et (iii) l'entrée en vigueur de l'aménagement des termes des obligations à option de remboursement par numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes, incluant la réalisation effective du rachat partiel de 777.605 ORNANE annoncé par la société le 9 mai 2022 pour un montant nominal total de 20 ME.