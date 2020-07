Figeac Aero : en retrait après les résultats annuels

(Boursier.com) — Figeac Aero cède 3,5% à 3,9 euros après la publication de comptes annuels déficitaires. L'EBITDA courant est ressorti à 69 ME, soit un taux de marge de 15,5%, en repli de 220 pb, intégrant l'évolution de la parité euro/dollar, les impacts négatifs de l'immobilisation du B737 Max et la baisse d'activité contrainte du mois de mars liée au Covid-19. Le résultat net est négatif à hauteur de 13,8 ME contre un profit de 11,1 ME sur l'exercice précédent. Ce résultat ne prend pas en compte l'impact fortement négatif de la revue en cours des actifs sous IAS 36.

La bonne nouvelle vient du free Cash-Flow qui est resté positif à 8,4 ME grâce aux premiers effets des actions engagées en cours d'année. Compte tenu de la situation actuelle, le management estime ne pas être en mesure de formuler d'objectifs financiers pour l'exercice 2020-2021. L'activité demeure toujours très perturbée et le niveau d'activité reste proche de 40%. Le Groupe étudie des mesures pour adapter la structure de coûts au caractère durable de la crise et communiquera les conclusions de ces réflexions lors de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021 (7 septembre).

Du côté des analystes, Gilbert Dupont reste à 'accumuler' avec une cible ajustée de 5,6 à 4,9 euros alors que Midcap Partners et Oddo BHF maintiennent leur avis 'neutre'.