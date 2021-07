Figeac Aero : emporté par la baisse du marché

(Boursier.com) — Figeac Aero n'échappe pas au repli généralisé des marchés ce matin avec une action qui cède 3,3% à 5,5 euros. L'équipementier aéronautique a pourtant bien redressé la barre au deuxième semestre de son exercice financier décalé avec un Ebitda courant de +8,7 ME, amenant cet indicateur à +2 ME sur l'année. Le résultat opérationnel de l'exercice ressort à -64,1 ME mais la perte est limitée à 13,3 ME sur le second semestre.

Sur l'exercice 2021-2022, le management se montre plutôt optimiste, s'appuyant sur son plan de performance qui permettra une réduction structurelle des coûts fixes de l'ordre de 30 ME, dont le quasi-plein effet sera visible sur le 2e semestre de l'exercice en cours (clos le 31 mars 2022). Figeac vise ainsi un chiffre d'affaires 2021-2022 compris entre 250 et 300 ME, soit une croissance entre 22,2% et 46,6%, un Ebitda à deux chiffres et des Free Cash-flow positifs.

Pour Oddo BHF, cette publication démontre que le travail sur l'optimisation industrielle ainsi que sur la génération est finalement plus fort qu'estimé initialement, ce qui amènera le broker à réviser à la hausse ses estimations post réunion analystes (notamment au niveau du FCF). Figeac Aero est clairement bien armé pour traverser cette crise grâce à un outil industriel optimisé et équilibré entre low cost et zones matures, une dynamique commerciale soutenue (nouveau contrat avec Latécoère) et un rôle crucial en tant que Tier-1. La finalisation de la restructuration financière terminerait de dégager la voie. Or, l'analyste pense que la trajectoire de FCF offre un engagement solide aux parties prenantes.