Figeac Aero : des ventes annuelles à +3,2%

(Boursier.com) — Après un bon début de 4ème trimestre, l'activité de Figeac Aero s'est brutalement ralentie sur le mois de mars à la suite de la propagation de la crise du Covid-19 ainsi que par la mise en place des mesures de confinement imposées par les gouvernements des pays au sein desquels le Groupe opère.

Ainsi, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, la société a constaté un repli de son volume d'activité proche de 25% sur le mois de mars et réalise, au titre du 4ème trimestre 2019/20, un chiffre d'affaires de 98,8 ME en retrait de 13,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Au titre de l'exercice 2019/20, le chiffre d'affaires s'élève à 441,6 ME en progression de +3,2% et de 0,7% à périmètre et taux de change constants.