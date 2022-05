Figeac Aéro : demandes de rachat partiel sur 22,65% des ORNANEs pour 18,6 ME

(Boursier.com) — L 'ensemble des résolutions nécessaires à la mise en oeuvre du plan de restructuration financière a été approuvé à une très large majorité, dans le cadre de l'assemblée générale des porteurs d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes.

La période de rachat partiel des ORNANEs, au cours de laquelle les porteurs d'ORNANEs pouvaient solliciter de la société le rachat de leurs ORNANEs à un prix de 23,92 Euros par ORNANE a été clôturée.

La société a reçu des demandes de rachat portant sur un nombre total de 824 609 ORNANEs, représentant une valeur nominale totale de 21 208 943 Euros. Dans la mesure où les demandes de rachat formulées par les porteurs sont supérieures au montant de l'enveloppe de 18,6 ME consacrée par la société, et pour respecter l'égalité de traitement entre l'ensemble des porteurs, toutes les demandes reçues seront réduites proportionnellement à ce montant.

Dans le cadre du Rachat Partiel, la Société rachètera ainsi un nombre total de 777 605 ORNANEs d'une valeur nominale totale de 20 ME à un prix de rachat total de 18,60 ME. Les ORNANEs rachetées représenteront 22,65% des 3 433 715 ORNANEs en circulation. Le rachat de ces ORNANEs sera matérialisé dans les jours à venir par la conclusion de conventions bilatérales entre la société et chaque participant à l'offre conformément aux montants définitifs annoncés aujourd'hui.