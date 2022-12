Figeac Aero : dans le vert après le redressement des comptes intermédiaires

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Figeac Aero avance de 1,4% à 5,2 euros. L'équipementier aéronautique a amélioré ses résultats au premier semestre de son exercice 2022-2023 malgré un contexte économique moins favorable, marqué par de fortes tensions inflationnistes sur les approvisionnements et les coûts de production. L'EBITDA courant ressort à 14,9 ME, contre 11,7 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 150,3 ME, en progression de +25,4% (+17,6% à périmètre et taux de change constants) dans un contexte caractérisé par la pénurie de main d'oeuvre. Le résultat opérationnel courant s'améliore de 5,5 ME et s'établit à -9,6 ME.

Confiant dans ses fondamentaux, le Groupe vise sur l'ensemble de l'exercice un chiffre d'affaires d'environ 330 ME, un EBITDA courant entre 38 ME et 42 ME et des free cash-flows positifs.

La guidance 2022-2023 démontre que la société a su transférer la majeure partie de l'inflation aux donneurs d'ordres tout en augmentant sa visibilité avec la signature de nouveaux contrats, ce qui est particulièrement rassurant. Pour autant, le titre se traite toujours avec une prime encore élevée par rapport aux pairs (c10% en termes de VE/EBITDA) sans pour autant offrir de prime de croissance notable, explique Oddo BHF, 'neutre' sur le titre.

Le groupe publie un EBITDA relativement décevant, la remontée des cadences de production, les effets des rationalisations industrielles et des hausses de prix négociées avec les clients ayant été en grande partie gommés par l'inflation sur les coûts de production, affirme pour sa part TP ICAP MIDCAP, à l''achat' sur le titre.

Gilbert Dupont a lui dégradé la valeur à 'accumuler'.