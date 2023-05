Figeac Aéro : certifié et opérationnel en Chine !

(Boursier.com) — La filiale de Figeac Aéro en Chine, Nanshan Figeac Aero Industry Co. Ltd, a obtenu la certification AS9100, spécifique à l'industrie aéronautique. Désormais totalement opérationnelle, cette unité industrielle est prête à lancer ses premières productions en série.

Rappelons que, Nanshan Figeac Aero Industry Co. Ltd est la joint-venture (JV) issue du rapprochement à parts égales entre Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd, un acteur majeur de la production d'aluminium à forte valeur ajoutée, et Figeac Aero, spécialiste de l'industrialisation de pièces et de sous-ensembles critiques pour le secteur aéronautique.

Obtenue en avril 2023, la certification AS9100 (EN9100 en Europe), norme de gestion de la qualité et des risques spécifique à l'industrie aéronautique, est une étape clé indispensable pour la production de pièces aéronautiques de série.

"Avec de nombreuses discussions avancées en cours, et d'ores et déjà des plans de développement des capacités industrielles, notamment sur les pièces en aluminium de grande dimension, Figeac Aero et son partenaire Shandong Nanshan Aluminium disposent d'un atout majeur pour devenir un leader sur ce marché aéronautique en forte croissance", commentent les deux parteanires.

Acteur intégré bénéficiant d'importantes synergies, la JV est au coeur de la structuration de la chaîne de valeur aéronautique chinoise. Aussi, acteur de proximité tant avec le tissu local qu'avec les grands donneurs d'ordre présents en Chine, Nanshan Figeac Aero Industry dispose d'une offre particulièrement compétitive en termes de coûts, de délais, et d'impact carbone. La co-entreprise est ainsi idéalement positionnée pour capter les opportunités de croissance liées au fort développement attendu du marché aéronautique asiatique et chinois.