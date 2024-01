Figeac Aero : agenda financier de l'exercice 2024/2025

(Boursier.com) — Figeac Aero publie le calendrier de ses prochaines publications financières. Ce calendrier est donné à titre indicatif, et est susceptible d'être modifié si nécessaire. Toutes les publications auront lieu après clôture des marchés d'Euronext à Paris aux dates suivantes...

- 31 janvier 2024 : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2023/2024

- 14 mai 2024 : Chiffre d'affaires du 4e trimestre et de l'exercice 2023/2024

-26 juin 2024 : Résultats de l'exercice 2023/2024

- 4 septembre 2024 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024/2025

- 12 novembre 2024 : Chiffre d'affaires du 2e trimestre et du 1er semestre 2024/2025

- 11 décembre 2024 : Résultats du 1er semestre 2024/2025

- 5 février 2025 : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2024/2025.