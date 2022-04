Figeac Aero : accord sur l'aménagement de la structure financière

(Boursier.com) — Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce être parvenu à un accord avec l'ensemble de ses partenaires financiers, en vue de la réalisation d'un ensemble d'opérations indissociables aboutissant à la restructuration financière du Groupe, dans le cadre d'un mandat ad hoc et sous l'égide du CIRI.

À la lumière des résultats semestriels publiés le 28 décembre 2021, le Groupe FIGEAC AÉRO démontre sa capacité de rebond avec des résultats en nette amélioration. Le niveau d'activité du Groupe sur le premier semestre 2021/22 (en croissance de +30% à pcc) confirme la reprise du secteur aéronautique qui se manifeste par une augmentation des livraisons d'avions, de nouvelles commandes des compagnies aériennes et la reprise du trafic aérien.

Par ailleurs, l'ensemble des mesures fortes de réduction des coûts engagées par la société dans le cadre de son plan d'optimisation opérationnelle et de sécurisation des ressources financières à long terme portent leurs premiers fruits et permettent au Groupe d'entrevoir la fin des turbulences. En effet, le chiffre d'affaires ressort en hausse et la marge opérationnelle s'établit à 9,7% en amélioration séquentielle depuis deux semestres consécutifs et proche de l'objectif à deux chiffres ciblé à la clôture de l'exercice 2021/22 (au 31 mars 2022). Les flux de trésorerie liés à l'exploitation sont, quant à eux, proches de l'équilibre et devraient, conformément aux objectifs donnés par la société, être positifs à la clôture de l'exercice en cours.

Les perspectives 2021/22 sont confirmées et celles du plan Route 2025 sont précisées, basées sur les dernières annonces d'augmentation de cadences de production des constructeurs.

Par ailleurs, le Groupe FIGEAC AÉRO n'est pas exposé directement à l'Ukraine et à la Russie et ne rencontre, à date, aucune rupture de ses approvisionnements sur l'ensemble de ses sites industriels. Néanmoins, le conflit en cours et les tensions géopolitiques associées pourraient avoir un impact sur l'économie mondiale et pourraient donc peser sur la performance à long terme du Groupe...

Jean-Claude Maillard, PDG de FIGEAC AÉRO, déclare : "Cet accord global marque une nouvelle étape dans le développement du Groupe qui renforce ses fonds propres, adapte le rythme de remboursement de sa dette à un niveau en adéquation avec la mise en oeuvre du plan stratégique Route 25 et conforte sa position de liquidité. Doté d'un nouvel actionnaire de référence et conforté financièrement, FIGEAC AÉRO sécurise son avenir industriel. Je remercie l'ensemble des créanciers et des parties prenantes qui nous permettent de donner un nouveau souffle au Groupe et de poursuivre avec ambition son développement créateur de valeur."

Modification des termes de l'entrée de Tikehau Ace Capital au capital de la Société

Confiant dans l'avenir du Groupe en tant que fournisseur clé et reconnu de la chaine d'approvisionnement de l'aéronautique mondiale, Tikehau Ace Capital souhaite accompagner le développement de FIGEAC AÉRO dans cette nouvelle phase de croissance. Ainsi, le 9 septembre 2021 la société a annoncé la signature d'un accord engageant avec Tikehau Ace Capital, en vue d'une prise de participation minoritaire au capital du Groupe.

Les discussions avec Tikehau Ace Capital ont abouti à la conclusion le 4 avril 2022 d'un avenant à l'accord annoncé le 9 septembre 2021 devant permettre de renforcer les fonds propres de FIGEAC AÉRO, de diversifier sa structure actionnariale en s'adossant sur le long terme à Tikehau Ace Capital, spécialisée dans le secteur aéronautique. Aux termes de cet avenant, Tikehau Ace Capital augmente significativement son investissement dans le capital de la société et s'engage à souscrire à une augmentation de capital réservée d'un montant maximum de 58,5 ME (prime d'émission incluse). Le montant initialement prévu était de 35 ME. Le prix d'émission des actions nouvelles reste de 5,60 euros par action.

Tikehau Ace Capital s'engage ainsi à souscrire à un nombre maximum de 10 446 428 actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital de la Société qui lui serait réservée.

M. Maillard, actionnaire majoritaire de la Société, a quant à lui renoncé à la cession de l'essentiel des actions FIGEAC AÉRO qu'il devait céder à Tikehau Ace Capital à ce même prix de 5,60 euros, pour que la Société puisse bénéficier du plein effet de l'investissement de Tikehau Ace Capital. La cession d'actions FIGEAC AÉRO de M. Maillard à Tikehau Ace Capital porterait désormais sur 803.572 actions FIGEAC AÉRO au même prix de 5,60 euros (contre 3.750.000 actions FIGEAC AÉRO tel que prévu initialement).