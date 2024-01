Fifth Third Bancorp : mitigé ?

(Boursier.com) — Fifth Third Bancorp, l'établissement bancaire américain, a publié au titre de son quatrième trimestre fiscal un bénéfice dilué par action de 72 cents, contre 1,01$ un an avant. Le revenu net d'intérêt a décliné à 1,42 milliard contre 1,58 milliard un an avant. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a baissé de 30% en glissement annuel à 492 millions de dollars. Le niveau moyen des dépôts a augmenté de 2% par rapport au trimestre antérieur et de 5% en comparaison de l'an dernier.