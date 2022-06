FIEM : la cession des actifs se conclut finalement à 20,5 ME

(Boursier.com) — Par décision de l'Assemblée générale en date du 7 juin, les actionnaires de la société Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée (FIEBM) ont autorisé la cession de l'élément d'actif suivant, appartenant à la société :

- une propriété formant une installation de camping située avenue Draïo de la Mar, à Carry-le-Rouet,

- le fonds de commerce attaché, connu sous le nom commercial "Camping Lou Souleï".

Cette cession se conclut avec les sociétés :

- SNC WH, société en nom collectif, dont le siège social est à Metz

- VS Campings France, société en commandite simple, dont le siège social est situé à Montpellier.

La transaction s'effectue moyennant un prix global de 20,5 millions d'euros, payables comptant le jour de la signature des actes authentiques constatant la réalisation définitive des cessions.

La société a négocié un avenant aux promesses initiales afin de porter le prix de 17 ME à 20,5 ME. Cet avenant a été négocié et signé, ce 7 juin, préalablement à l'Assemblée générale des actionnaires.

Avec la cession du principal des actifs de la société, l'actionnaire contrôlant la société serait contraint de mettre en oeuvre une offre publique de retrait. Les conditions financières de cette offre publique seront arrêtées ultérieurement et tiendront compte des cessions d'actifs qui seront alors intervenues.