FIEBM : tendance lourde au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires HT de Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée (FIEBM) s'est élevé à 136,52 kE à la clôture du 1er semestre 2023 (1,51 ME au titre du 1er semestre 2022).

Le résultat d'exploitation du 1er semestre 2023 se solde par un déficit de -686,78 kE (-211,11 kE du 1er semestre 2022).

Le résultat du 1er semestre 2023 se solde par une perte de -341,04 kE.

A l'issue du 1er semestre 2023, le total du bilan net de la société s'élevait à 25.259.376 euros (25.003.860 euros au titre du 1er semestre 2022).