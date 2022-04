FIEBM renoue avec les bénéfices

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée (FIEBM) a augmenté de 22,13% en 2021. Il s'établit à 2,97 millions d'euros (2,43 ME pour le précédent exercice).

Les charges d'exploitation ont augmenté de 4,31% environ pour s'établir à 2,59 ME (2,49 ME pour le précédent exercice). Le résultat d'exploitation ressort à 378,12 kE (-36,42 kE pour le précédent exercice).

Le résultat courant avant impôts ressort à 392,48 kE (-86,15 kE pour le précédent exercice). Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 392,18 kE (-65,48 kE pour le précédent exercice).

Les disponibilités de la société à la clôture de l'exercice s'élevaient à 1,97 ME (1,64 ME pour le précédent exercice).

Evolution des affaires

La crise sanitaire, les protocoles sanitaires et mesures de fonctionnement liés à la restauration, aux piscines, à l'accueil de la clientèle ainsi que la mise en place du "pass sanitaire", devenu par la suite "pass vaccinal", et des tests PCR liées à l'épidémie de Covid-19 ont impacté le chiffre d'affaires de la société. Elle a enregistré une hausse significative du nombre de réservation et une baisse des annulations. Les résidents n'ont pas été impactés par la crise sanitaire.

A tire conservatoire, la société a contracté un prêt garanti par l'Etat pour un montant de 500 kE.

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les actions et investissements engagés au cours du précédent exercice ont été les suivants, à savoir :

- renforcement de la stratégie commerciale, afin d'améliorer la visibilité du camping et dynamiser son taux d'occupation, notamment par une évolution du site Internet, dans l'objectif de rendre plus attractives ses différentes offres d'hébergement, pour faire connaître le site et diffuser notre offre commerciale au plus grand nombre,

- référencement du camping de Carry-le-Rouet sur différents sites de réservation en ligne, dans l'objectif d'accroître son taux de remplissage,

- élargissement des plages calendaires de la saison touristique de manière à accroître le chiffre d'affaires et de rentabiliser les nouveaux investissements.

Le conseil d'administration a convoqué l'Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires pour le jeudi 30 juin à 9h30, au siège social de la société FIEBM, à Carry Le Rouet.