FIEBM : nouvelle convocation d'Assemblée générale

(Boursier.com) — Suite à l'ajournement de l'Assemblée générale ordinaire du 13 mai, le Conseil d'administration de Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée a convoqué l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, le 7 juin à 15h30, au siège social de la société.

L'avis de convocation a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) et contient l'ordre du jour, le projet de résolutions et la description des principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. L'avis de convocation est disponible sur le site internet de la société. Toutes les informations concernant l'Assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la société.