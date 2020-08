FIEBM : Assemblée générale en vue

FIEBM : Assemblée générale en vue









(Boursier.com) — Les actionnaires de Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée (FIEBM) sont convoqués à l'Assemblée générale mixte, ordinaire annuelle et extraordinaire, qui se tiendra au siège social de Carry-le-Rouet, le 18 septembre à 15h.

Notamment, à titre ordinaire, les actionnaires examineront le rapport de gestion du Conseil d'administration, le rapport sur les comptes annuels et sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et les rapports spéciaux du Commissaire aux comptes. Les actionnaires auront à approuver les comptes annuels et des opérations de l'exercice clos 31 décembre 2019 et à décider de l'affectation du résultat de l'exercice 2019. Ils auront aussi à statuer sur les éléments de rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Mme Marie-Catherine Sulitzer, en raison de son mandat de Président-directeur général. Ils auront également à statuer sur la rémunération des mandataires sociaux.

Les actionnaires auront à désigner un ou de plusieurs nouveaux administrateurs et à statuer sur le renouvellement de la société Sofiris Audit en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant.

A titre extraordinaire, l'Assemblée générale devra se prononcer sur la ratification des modifications apportées aux statuts par le Conseil d'administration pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Rappelons qu'il est prévu d'affecter le bénéfice de l'exercice 2019 de FIEBM s'élevant à un montant de 69.382 euros en totalité au compte "Report à nouveau".