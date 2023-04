FIEBM : 13,2 ME de bénéfices pour 2022

(Boursier.com) — En 2022, le chiffre d'affaires de FIEBM s'élève à 1,49 million d'euros. Le résultat d'exploitation est négatif de -577,75 kE après, 2,09 ME de charges d'exploitation.

Le résultat exceptionnel est positif et s'élève à 18,04 ME. Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 13,23 ME.

Les disponibilités de la société à la clôture de l'exercice s'élevaient à 19,14 ME.

Les valeurs mobilières de placement qui s'élèvent à 699.546 euros avant provision, ont fait l'objet d'une provision pour dépréciation à hauteur de 224.502 euros.

Point de situation

Jusqu'au 27 juin, la société exploitait un camping caravaning implanté à Carry-Le-Rouet (Bouches du Rhône), en proximité du littoral, dans une zone touristique. En effet, en date du 19 janvier, le Conseil d'administration a approuvé un projet de cession d'une partie de l'actif de la société aux sociétés SNC WH et VS Campings France pour un prix total de 17 ME.

La société a cédé son fonds de commerce et les terrains attachés à l'activité de caravanning pour une somme globale de 20.500 kE répartie ainsi :

1. Le fonds de commerce pour une somme de 6.500 kE

2. Les terrains pour une somme de 14.000 kE

L'activité du camping s'est donc arrêtée à la date de la cession le 27 juin 2022.

Le niveau d'activité de la société a donc été réduit d'environ 50 % même si on peut considérer que les mois de juillet et août sont les mois les plus importants de la société puisqu'ils représentent habituellement environ 30 à 35% du chiffre d'affaires global de la société.

La société exploite désormais une activité de location de parking et gère la trésorerie disponible emmagasiné à l'occasion de cette cession.

Le conseil d'administration indique que l'Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 sera convoquée ultérieurement.