Fiducial Real Estate vise un chiffre d'affaires de 85 ou 86 ME malgré l'attentisme des investisseurs

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de Fiducial Real Estate s'établit à 64,07 millions d'euros (62,49 ME un an plus tôt).

La variation du chiffre d'affaires de l'activité Foncière est de +5,6% (+2,77 ME). Elle est liée à la revalorisation des loyers, aux mises en service de l'exercice et à la vente d'un bien en stock (+653 kE).

L'activité des sociétés prestataires de services est de 12,48 ME. Elle est en diminution de -568 kE. L'attentisme constaté de la part des investisseurs conduit à une baisse des honoraires de transactions et de souscription de parts de SCPI compensée partiellement par une augmentation des revenus récurrents de gestion locative.

Perspectives

Le chiffre d'affaires réalisé sur les 9 premiers mois de l'année et les perspectives du dernier trimestre conduisent à un objectif annuel de chiffre d'affaires consolidé entre 85 et 86 ME.

L'action Fiducial Real Estate est sur un cours de 187 euros.