Fiducial Real Estate : vise 86 à 87 ME de chiffre d'affaires sur l'exercice

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Fiducial Real Estate s'établit à 21,51 millions d'euros. Il recule de -2,9% par rapport à la même date en 2022 (22,16 ME).

L'évolution du chiffre d'affaires de l'activité Foncière, qui ressort à 17,2ME sur le trimestre (17,5 ME l'an dernier), s'explique par : une progression continue des revenus locatifs (+0,3 ME) ; et l'absence de ventes de lots de marchands de biens (0,6 ME l'an dernier).

L'activité Prestataires est par nature cyclique notamment pour les honoraires de transactions (souscription de parts de SCPI et honoraires de commercialisation). Sur le trimestre, ces honoraires de transactions sont en diminution de l'ordre de 0,5 ME. Cette baisse est en partie compensée par la progression des revenus récurrents de gestion.

Fiducial Real Estate escompte un chiffre d'affaires consolidé annuel compris entre 86 et 87 ME.