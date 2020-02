Fiducial Real Estate vise 83 ME de chiffre d'affaires annuel 2019-2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Fiducial Real Estate est en hausse de 3% au 1er trimestre 2019-2020. Il s'établit à 20,12 millions d'euros, du fait de l'effet des nouvelles livraisons et de l'indexation des loyers. L'activité de la Foncière ressort à 15,13 ME alors que celle Prestataires est de 4,99 ME car par nature cyclique notamment pour les honoraires de transactions (souscription de parts de SCPI et honoraires de commercialisation). Sur le trimestre, ces honoraires de transactions sont en hausse notamment sur le périmètre de Fiducial Gérance.

Fiducial Real Estate anticipe un chiffre d'affaires consolidé annuel de l'ordre 83 ME.