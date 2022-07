Fiducial Real Estate vise 83 à 84 ME de chiffre d'affaires annuel

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Fiducial Real Estate au 30 juin s'établit à 62,49 millions d'euros (60,73 ME un an plus tôt). Il est en croissance de +3%.

La variation de 4% (+1,88 ME) du chiffre d'affaires de l'activité Foncière (49,44 ME) est liée à la revalorisation des loyers et aux mises en service de l'exercice.

L'activité des sociétés prestataires de services (13,05 ME) est quasiment stable (-115 kE). La progression des honoraires de gestion récurrents vient compenser la baisse des honoraires de transactions.

Le chiffre d'affaires réalisé sur les 9 premiers mois de l'année et les perspectives du dernier trimestre conduisent à un objectif annuel de chiffre d'affaires consolidé entre 83 et 84 ME.