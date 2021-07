Fiducial Real Estate vise 80 à 82 ME de chiffre d'affaires annuel

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Fiducial Real Estate au 3e trimestre 2021 s'établit à 19,88 millions d'euros. Il porte le chiffre d'affaires des 9 premiers mois à 60,73 ME (60,59 ME au 30 juin 2020).

Au 30 juin, la variation du chiffre d'affaires de l'activité Foncière de 3,8% (+1.73 ME) est liée à la revalorisation des loyers, aux mises en service de l'exercice. La variation de l'activité des sociétés prestataires de services est en baisse de 1,59 ME. Elle s'explique principalement par une baisse des honoraires de souscriptions des parts de SCPI en lien avec l'attentisme des investisseurs.

La crise du Covid 19 a comme principal impact un attentisme des investisseurs sur les souscriptions des parts de SCPI, par nature cyclique et donc sur les honoraires qui y sont attachés.

Le chiffre d'affaires réalisé sur les 9 premiers mois de l'année et les perspectives du dernier trimestre conduisent à un objectif annuel de chiffre d'affaires consolidé entre 80 et 82 ME pour Fiducial Real Estate.