Fiducial Real Estate : tassement des bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé de Fiducial Real Estate s'établit à 43,6 millions d'euros (42,2 ME au titre du 1er semestre 2021-2022) soit une progression de 1,4 ME (+3,3%).

Le chiffre d'affaires de l'activité foncière progresse sur le semestre pour s'établir à 35 ME (32,9 ME en 2021-2022) en augmentation de 2,1 ME (+6,4%). Le chiffre d'affaires de l'activité Prestataires est en diminution, s'établissant à 8,6 ME (9,3 ME pour l'exercice précédent). Les honoraires de transactions et de souscriptions sont affectés par l'attentisme constaté sur les investissements immobiliers.

Le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel sont globalement stables s'établissant, chacun, à 19,3 ME (19,8 ME à fin mars 2022).

Le bénéfice consolidé part du groupe est de 15,4 ME (20,7 ME un an plus tôt).

Le coût de l'endettement financier est de 2,5 ME (2,2 ME en 2022), les couvertures de taux jouant leur rôle d'amortisseur face à la remontée des taux.

Le Groupe a réalisé sur le semestre des investissements pour 21,3 ME et dispose d'un carnet d'opérations de l'ordre de 16.000 m2.

La structure financière de la société présente au 31 mars une situation saine avec une dette financière brute (hors dépôts de garantie de 14,5 ME) s'élevant à 187 ME pour des capitaux propres part du Groupe d'un montant de 464,9 ME et une trésorerie active de 21,5 ME. Par ailleurs, la société dispose des lignes de crédit nécessaires pour continuer son développement tant en France qu'à l'étranger.

Perspectives

Au vu des perspectives actuelles, et sauf dégradation importante du marché immobilier sur les mois à venir, le chiffre d'affaires de l'exercice devrait s'inscrire dans une fourchette entre 87 et 88 ME.