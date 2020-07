Fiducial Real Estate résiste bien à la crise sanitaire

(Boursier.com) — Au 1er semestre 20219-2020, Fiducial Real Estate réalise un chiffre d'affaires de 43,2 millions d'euros (39 ME pour le 1er semestre 2018-2019), soit une hausse de 10,7%.

Le résultat opérationnel courant ressort à 18,3 ME (16,7 ME au 1er semestre de l'an dernier). Le résultat opérationnel s'établit à 17,2 ME.

Le coût de l'endettement financier baisse de -0,4 ME pour atteindre -3 ME. Le groupe continue à profiter de la période actuelle de taux extrêmement bas.

Le résultat net part du groupe ressort à 14,4 ME (14,2 ME l'an dernier). Il intègre des effets de change positifs de 0,7 ME contre des effets positifs de 1,6 ME sur le 1er semestre 2018-2019. Hors effet de change le résultat net part du groupe ressort à 13,7 ME (12,6 ME fin mars 2019).

La société a investi 11,2 ME sur le semestre et dispose d'un carnet d'opérations de l'ordre de 11.900 m2.

La structure financière de la société présente au 31 mars 2020 une situation saine avec une dette financière brute (hors dépôts de garantie de 13 ME) de 242,2 ME pour des capitaux propres part du Groupe de 377,9 ME et une trésorerie active de 33.8 ME. Par ailleurs la société dispose des lignes de crédit nécessaires pour continuer son développement tant en France qu'à l'étranger.

Perspectives

La crise sanitaire du Covid 19 et les impacts des mesures de confinement décidées à compter du 18 mars ont eu des impacts limités sur le 1er semestre clos le 31 mars 2020. Une analyse des créances clients a été effectuée et des provisions, non significatives à ce stade, ont été constituées pour certaines créances non encore encaissées à mi juin. Pour les mois à venir les incidences de cette crise sanitaire restent encore à mesurer.

Fiducial Real Estate dispose d'une structure financière saine et des lignes de financements nécessaires pour faire face à ses obligations et poursuivre ses opérations d'investissements. Une ligne de financement de 60 ME est ainsi mise en place.

Au vu des perspectives actuelles, le chiffre d'affaires de l'exercice devrait s'inscrire en baisse par rapport aux 82,3 ME de l'an dernier, avec une fourchette entre 78 et 80 ME.