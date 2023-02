Fiducial Real Estate : le chiffre d'affaires croît de 1,8% au 1er trimestre

(Boursier.com) — Pour le 1er trimestre de l'exercice 2022-2023, clos au 31 décembre 2022, Fiducial Real Estate réalise un chiffre d'affaires de 22,16 millions d'euros (21,76 ME un an plus tôt). Il est en croissance de +1,8%.

Le chiffre d'affaires de l'activité Foncière poursuit sa croissance sur la période (+8,3% à 17,52 ME), du fait de nouvelles livraisons, de l'indexation des loyers et de la vente pour 0,6 ME, par l'activité marchands de biens, d'un actif en stock. Hors cette vente le taux de progression des revenus locatifs est de 4,3%.

L'activité Prestataires est par nature cyclique notamment pour les honoraires de transactions (souscription de parts de SCPI et honoraires de commercialisation). Sur le trimestre, ces honoraires de transactions sont en diminution de l'ordre de 1 ME.

Fiducial Real Estate escompte un chiffre d'affaires consolidé annuel entre 87 et 88 ME.